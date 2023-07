En tant que négociateur immobilier, vous pourrez intervenir à chaque étape des transactions immobilières, de la prospection à la signature de la vente ou de la location.

Envie d’assister des clients dans leurs opérations d’achat et de vente et d’être l’intermédiaire privilégié entre propriétaires de biens et locataires ? Devenez Négociateur immobilier avec la formation dispensée par L’École chez Soi.

Objectifs de la formation :

Au terme de la formation Négociateur immobilier, vous serez apte à :

Évaluer les bâtiments et ouvrages,

Maîtriser les connaissances indispensables au métier de négociateur immobilier (droit, fiscalité, gestion de la clientèle…),

Gérer une transaction immobilière,

Comprendre l’organisation d’une agence immobilière.

Comment se déroule la formation ?

L’Ecole chez Soi est une école de formation à distance. C’est à votre rythme et sans frais de déplacement que vous suivrez les cours de qualité préparés par des formateurs experts dans leur métier (avocat, expert en assurance, spécialiste du cadastre…). Les cours sont accessibles 24h/24 et 7j/7 dans votre Espace Élèves, à vous de composer votre emploi du temps en fonction de vos obligations et de vos contraintes. Vous avez accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade ) qui vous permet d’apprendre même sans connexion internet.

L’École Chez Soi met également à votre disposition un magazine semestriel dédié à l’immobilier et à son actualité, Immo Mag.

À l’issue de la formation en contrôle continu, si vous obtenez une moyenne d’au moins 10/20 sur l’ensemble des cours, vous vous verrez délivrer une attestation de fin de formation de Négociateur immobilier.

Tarif de la formation :