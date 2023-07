La formation Gestion locative de l’Ecole Chez Soi va vous permettre de développer vos compétences en gestion locative de biens immobiliers et/ou de remplir les conditions vous permettant de renouveler votre carte d’agent immobilier.

Grâce aux contenus proposés avec l’Ecole Chez Soi, vous maîtriserez la gestion courante des biens donnés en location (établissement de bail d’habitation et de bail commercial, etc), gestion des sinistres, gestion comptable et administrative.

Objectifs de la formation :

Les différentes dispositions de la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) de 2014 font partie intégrante du programme, chaque professionnel se devant de la maîtriser et de l’appliquer.

Vous aurez donc connaissance des principales facettes de la gestion locative, afin d’assurer au mieux vos responsabilités.

Grâce à cette formation, vous pourrez exercer votre métier en mettant à profit votre sens des relations humaines et votre rigueur au service de vos clients.

Programme de la formation :

Le cadre juridique des professions immobilières (dont la déontologie),

La conclusion du mandat de location,

La découverte du propriétaire et les documents du locataire,

Le suivi des obligations du locataire et du propriétaire,

Les baux d’habitation et commerciaux,

La copropriété, l’assemblée générale,

La gestion comptable, le suivi administratif, technique, juridique et budgétaire d’un immeuble.

Tarif de la formation :