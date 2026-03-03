Gamme béton infinite : tuiles responsable et performante

Des procédés qui renforcent la résistance

Résistantes aux intempéries, à la mousse et aux UV, les tuiles Infinite conservent leur aspect d’origine dans le temps.

90 % de leur résistance finale est atteinte dès 28 jours et continue de croître avec les années.

Le slurry, mélange de ciment, d’eau et de pigments, est appliqué en plusieurs couches pour une surface homogène, plus imperméable et plus résistante au développement des mousses.

L’usage de ciments à empreinte carbone réduite permet de conjuguer solidité et responsabilité environnementale.