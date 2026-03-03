Podcast
Gamme béton infinite : tuiles responsable et performante

MONIER

BETON INFINITE est une gamme de solutions de toiture alliant l'efficacité et la robustesse légendaires de ses produits à une exigence de responsabilité durable.

Matériaux (détail) :

  • Béton, ciment, sable

Vidéo du produit

Fiche technique

Matériaux

  • Bétons

Labels et certifications

  • FDES
  • NF
  • Normes CE

Divers

Des procédés qui renforcent la résistance
Résistantes aux intempéries, à la mousse et aux UV, les tuiles Infinite conservent leur aspect d’origine dans le temps.
90 % de leur résistance finale est atteinte dès 28 jours et continue de croître avec les années.
Le slurry, mélange de ciment, d’eau et de pigments, est appliqué en plusieurs couches pour une surface homogène, plus imperméable et plus résistante au développement des mousses.
L’usage de ciments à empreinte carbone réduite permet de conjuguer solidité et responsabilité environnementale.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
MONIER - Batiweb

Filiale du groupe BMI (Braas Monier – Icopal), le plus grand fabricant de solutions de couverture...

40, avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
France

Plus d'informations


