Gamme béton infinite : tuiles responsable et performante
BETON INFINITE est une gamme de solutions de toiture alliant l'efficacité et la robustesse légendaires de ses produits à une exigence de responsabilité durable.
Matériaux (détail) :
- Béton, ciment, sable
Matériaux
- Bétons
Labels et certifications
- FDES
- NF
- Normes CE
Divers
Des procédés qui renforcent la résistance
Résistantes aux intempéries, à la mousse et aux UV, les tuiles Infinite conservent leur aspect d’origine dans le temps.
90 % de leur résistance finale est atteinte dès 28 jours et continue de croître avec les années.
Le slurry, mélange de ciment, d’eau et de pigments, est appliqué en plusieurs couches pour une surface homogène, plus imperméable et plus résistante au développement des mousses.
L’usage de ciments à empreinte carbone réduite permet de conjuguer solidité et responsabilité environnementale.
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
Tuile grand moule fort galbe Fériane®
Tuile de terre cuite à emboîtement à relief, double emboîtement, double recouvrement (pour toitures à faible pente) ≈ 10 m² fabriquée à notre usine...
Tuile Canal Midi & Posifix® Midi
L’incontournable Canal Terre Cuite de 50 aux qualités inégalées. CANAL MIDI en couvert : 10,5 à 12,9/m² POSIFIX® MIDI ou CANAL MIDI en courant : 10,5...
Kit de raccordement pour tuiles à douille terre cuite AGUILA
Pour sortie de toit : ∅ 150/160mm Les performances d'Aguila : Le kit de raccordement Aguila est la solution idéale pour répondre aux nouvelles exigences du DTU...
Noue manufacturée autoportante NOUE PROFILO
Une noue est une ligne de rencontre de deux pans de toiture formant un angle rentrant. La noue canalise à l'égout les eaux de ruissellement qu'elle reçoit. Pionnier dans...
Tuile grand moule fort galbe Galleane® 10
Tuile de terre cuite à emboîtement à relief, double emboîtement, double recouvrement pour toitures à faible pente ≈ 10/m² Fabriquée dans nos usines de...
Tuile Canal Midi Patinée & Posifix® Midi
Tuile Canal de terre cuite ≈ 11/m² L'incontournable Canal de 50 aux qualités inégalées fabriquée dans notre usine de Limoux-Massia. . Posifix à talons...
Tuile petit moule aspect plat Fontenelle®
Tuile terre cuite petit moule aspect plat ≈ 20/m² Fontenelle® est une petite tuile d'envergure aux performances incomparables fabriquée dans notre usine de Signy-L'Abbaye. Les...
Tuile grand moule fort galbe Galleane® 12
Tuile de terre cuite à emboîtement à relief, double emboîtement, double recouvrement pour toitures à faible pente ≈ 12/m² La tuile G12 est fabriquée...
Tuile grand moule fort galbe PLEIN CIEL
Tuile beton à grand moule fort galbe ≈ 10/m² Les avantages de la tuile PLEIN CIEL : Tuile à glissement permettant de varier le pureau Étanchéité...
Tuile grand moule aspect plat Signy®
Excellente étanchéité, grand format économique et un nez très fin Dédiée au marché du neuf, la tuile terre cuite Signy® vous séduira...
Comment mettre en œuvre l’écran de sous-toiture Biolaytec Monier ?
Découvrez les conseils de mise en œuvre des experts Monier pour la pose de l’écran sous toiture Biolaytec.
Comment mettre en œuvre l’écran de sous-toiture HPV Spirtech 300 BBC Monier ?
Découvrez les conseils de mise en œuvre des experts Monier pour la pose de l’écran sous toiture Spirtech 300 BBC HPV.