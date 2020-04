Les OPTIMA BAFFLES et MÉTAL BAFFLES d’ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS ouvrent les portes de la créativité. Ils peuvent se disposer en éléments groupés pour structurer une zone spécifique, de manière distincte pour dynamiser un espace, en lignes brisées pour renforcer l’originalité… Respectivement en minéral et en métal, ces solutions contemporaines sont personnalisables en couleurs, dimensions et perforations*. OPTIMA BAFFLES est également déclinée en version « Curves ». Seuls baffles ondulés du marché, ils flottent avec élégance au-dessus des pièces.