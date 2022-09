Caractéristiques techniques

- Solution la plus adaptée et la plus simple pour garantir la transmission des efforts au droit des joints de dilatation ;

- Haute résistance mécanique ;

- Prêts à être mis en œuvre et permettent la reprise d’efforts tranchants au niveau des joints de dilatation tout en autorisant un ou plusieurs degrés de liberté (axial et radial) ;

- Large gamme composée de plusieurs diamètres ;

- Goujons disponibles en acier inoxydable ou en acier galvanisé à chaud ;

- Les goujons Schöck Stacon® type LD peuvent être choisis de manière optimale suivant les sollicitations et les différentes configurations rencontrées permettant ainsi de réaliser des économies de coûts de construction ;

- Sous Document Technique d’Application (DTA).