HIMACS - Solid Surface : collection Exteria

HIMACS SOLID SURFACE

HIMACS est un assemblage de minéraux, d’acrylique et de pigments naturels qui forme une surface durable, lisse, non poreuse et sans joints apparents répondant aux normes les plus rigoureuses en matière de qualité, d’esthétique, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, offrant de multiples avantages par rapport aux matériaux classiques.

HIMACS est durable et peut être modelé par un processus de thermoformage. De plus, grâce à son vaste choix de couleurs et ses propriétés translucides, il peut contribuer à donner vie à des designs spectaculaires et colorés. HIMACS exploite un procédé à chauffage simple pour obtenir des capacités thermoplastiques en trois dimensions, permettant des designs sans joints apparents, offrant une gamme quasi-illimitée de couleurs et, pour certaines nuances, offrant même une translucidité particulière lorsqu'il est exposé à la lumière.

Bien que HIMACS soit presque aussi solide que la pierre, il se travaille aussi facilement que le bois : il peut être scié, débité, percé ou poncé.

HIMACS est disponible en plaques de dimensions et d’épaisseurs variées. Cette collection est complétée par notre gamme d’éviers de cuisine, de vasques, de baignoires et de bacs de douche.

COLLECTION EXTERIA

HIMACS Exteria Les façades de bâtiments ne seront plus jamais les mêmes.

HIMACS élargit aujourd’hui le champ du possible pour l’enveloppe du bâtiment avec une nouvelle gamme de produits dédiés à l’extérieur : HIMACS Exteria.

Cette gamme comprend HIMACS S728-FR qui offre une résistance accrue au feu depuis de nombreuses années - la première formulation de Solid Surface à recevoir la certification ETA pour les façades de bâtiments publics.

Une formulation avancée est désormais disponible pour les architectes et les constructeurs de façades : HIMACS S828, qui offre une meilleure résistance aux UV, ce qui est particulièrement important lorsque la façade est exposée à un rayonnement solaire intense.

Grâce à cette formulation, HIMACS a obtenu la certification française QB, « Avis Technique » pour les applications de façades, qui reconnait les qualités exceptionnelles du matériau.

Les process de fabrication et d’installation de chaque produit ont été éprouvés afin de s'assurer qu’ils répondent bien aux standards des matériaux de construction utilisés en France.

HIMACS a particulièrement bien réussi les tests en termes de conception, d'installation, de fiabilité et de qualité. Compte tenu de leur forte exposition aux éléments extérieurs, les matériaux de construction pour l’extérieur exigent une meilleure durabilité, une meilleure protection contre les intempéries et une meilleure protection contre les incendies.

Matériaux (détail) :