HIMACS - Solid Surface : collection Aster

HIMACS SOLID SURFACE

HIMACS est un assemblage de minéraux, d’acrylique et de pigments naturels qui forme une surface durable, lisse, non poreuse et sans joints apparents répondant aux normes les plus rigoureuses en matière de qualité, d’esthétique, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, offrant de multiples avantages par rapport aux matériaux classiques.

HIMACS est durable et peut être modelé par un processus de thermoformage. De plus, grâce à son vaste choix de couleurs et ses propriétés translucides, il peut contribuer à donner vie à des designs spectaculaires et colorés. HIMACS exploite un procédé à chauffage simple pour obtenir des capacités thermoplastiques en trois dimensions, permettant des designs sans joints apparents, offrant une gamme quasi-illimitée de couleurs et, pour certaines nuances, offrant même une translucidité particulière lorsqu'il est exposé à la lumière.

Bien que HIMACS soit presque aussi solide que la pierre, il se travaille aussi facilement que le bois : il peut être scié, débité, percé ou poncé.

HIMACS est disponible en plaques de dimensions et d’épaisseurs variées. Cette collection est complétée par notre gamme d’éviers de cuisine, de vasques, de baignoires et de bacs de douche.

COLLECTION ASTER

Aster est une collection d’élégantes nuances de gris, allant du clair presque blanc jusqu’à un gris profond, toutes sont dotées d’un somptueux éclat nacré.

Matériaux (détail) :