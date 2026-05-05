Hometec 35 : panneau laine de verre semi-rigide

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,035

Classement feu (Euroclasse) : A1

Tolérance d’épaisseur : T2

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MU : 1

Absorption d'eau à court terme (WS) : < 1,0 jusqu'au 210 mm inclus

Isolant semi-rigide : De 60 à 265 mm

Résistance à l'écoulement de l'air (AFr) : AFr5