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Altarea déplore une baisse de son chiffre d'affaires au T1 2026

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Conjoncture
Publié le 07 mai 2026 à 5h00, mis à jour le 07 mai 2026 à 15h49, par Raphaël Barrou
Altarea affiche un premier trimestre 2026 contrasté : baisse de 12,4 % du chiffre d’affaires consolidé, mais hausse des réservations de logements par les particuliers. L’entreprise attend néanmoins de connaître les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur ses activités.
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Pour le promoteur immobilier Altarea, c'est un premier trimestre contrasté. Son chiffre d'affaires consolidé est en recul de 12,4 % par rapport au T1 2025, mais l'entreprise se satisfait d'un mieux du côté des ventes aux particuliers en logements. 

En effet, les réservations des particuliers progressent en volume (+ 15 %), dopés comme en valeur (+5 %). En revanche, les ventes en bloc aux institutionnels ont reculé de 30 % en volume tout en progressant de 13 % en valeur. Une situation qui s'explique par des opérations qui concernaient « des résidences gérées à un prix unitaire plus faible »

Le chiffre d'affaire progresse côté commerçants

 

Le groupe annonce par ailleurs avoir fait l'acquisition de 11 terrains (contre deux au T1 2025) et avoir lancé 15 nouveaux programmes pour 596 lots, marquant une augmentation de 16 %). 

Côté commerçants, le chiffre d'affaire progresse de 1,3 %, en particulier grâce à la hausse de fréquentation de 5,3 %. Altarea en a profité pour déclarer que ses projets d'immobilier d'entreprise en bureau et logistique se poursuivent « conformément au calendrier prévu »

Pas encore d'impact de la guerre sur le bilan d'Altarea

 

Le groupe se félicite également de la finalisation de deux partenariats. Tout d'abord avec plusieurs entités du groupe Crédit Agricole pour des infrastructures photovoltaïques, puis sur les data centers hyperscale avec Vantage Data Centers. 

Pour 2026, Altarea se dit « attentif » à l'évolution de la situation au Moyen-Orient bien que la guerre n'ait pour l'instant pas impacté ses performances au T1 2026. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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