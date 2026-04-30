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N III CORE L : panneau XPS à peau lisse feuilluré

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URSA France
N III CORE L : panneau XPS à peau lisse feuilluré - Batiweb

Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse et finition latérale feuillurée :

  • Dallages / Chapes 
  • Soubassements et parois enterrées
  • Excellente performance thermique
  • Résistance mécanique
  • Résistance à l'eau et à l'humidité
  • Résistance aux cycles gel/dégel
  • Facilité de pose

Matériaux (détail) :

  • Polystyrène extrudé

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,032 (de 30 à 120 mm) / 0,035 (de 140 à 160mm)
Classement feu (Euroclasse) : F
Tolérance d’épaisseur : T1
Contrainte en compression CS(10\Y) : ≥ 300
Stabilité dimensionnelle DS (70 ; 90) : < 5
Déformation sous charge et T° spécifiée DLT (2) : < 5
Fluage en compression CC : ( 2 / 1,5 / 50 ) 125 hors 30, 40, 80mm
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T) : ≤ 0,7
Absorption d'eau à long terme par diffusion WD(V) : ≤ 3
Résistance aux effets du gel/dégel : FTCD1
Classement pour application sous chape : De 30 à 60mm SC1 a2 Ch De 80 à 160mm SC1 a3 Ch
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR en (kPa) : TR200

Matériaux

  • Polystyrène

Labels et certifications

  • COV A+
  • FDES
  • Label Acermi
  • NF
  • Normes CE

Divers

Chapes
Dallages
ITE des parois enterrées du bâtiment
Planchers chauffants

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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