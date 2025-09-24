ConnexionS'abonner
HYGENA TOPIQ® Alpha 20 : dalle plafond acoustique A

KNAUF - Activité plafonds modulaires
HYGENA TOPIQ® Alpha 20 est une dalle de plafond acoustique en laine minérale de 20 mm, spécialement conçue pour associer absorption sonore de classe A et hygiène renforcée.

Sa surface laminée lisse et résistante bénéficie d’un traitement antimicrobien conforme à la norme NF S 90-351 Zone 4, ce qui la rend parfaitement adaptée aux environnements sensibles tels que hôpitaux, laboratoires, cuisines professionnelles ou espaces industriels. Offrant un coefficient d’absorption acoustique αw = 1,00 (NRC 0,95), elle assure un confort acoustique optimal tout en étant résistante à l’humidité (100 % RH) et facile à nettoyer (lavage à sec ou avec un chiffon humide).

Fabriquée en laine de roche biosoluble, la dalle garantit une qualité d’air intérieur irréprochable, certifiée COV A+, Indoor Air Comfort® GOLD et classée M1. La HYGENA TOPIQ® Alpha 20 allie performance acoustique, hygiène et durabilité, répondant aux exigences des projets nécessitant à la fois confort sonore et sécurité sanitaire.

Matériaux (détail) :

  • Laine de roche biosoluble avec voile de verre laminé

Labels et certifications (détail) :

  • Normes d’hygiène : conforme NF S 90-351:2013 – Zone 4
  • Qualité de l’air intérieur : Indoor Air Comfort® GOLD

Épaisseur : 20 mm
Surface : lisse, laminée, finition blanche
Absorption acoustique : classe A
αw = 1,00
NRC = 0,95
Réflexion à la lumière : env. 87 %
Résistance à l’humidité : jusqu’à 100 % RH
Résistance au feu : Euroclasse A2-s1,d0
Traitement : antimicrobien
Entretien : lavable à sec, chiffon humide ou aspirateur doux
Dimensions disponibles : 600 x 600 mm, autres formats selon gamme
Poids : env. 2,7 kg/m²
Classement M1 (faibles émissions)

Matériaux

  • Laine de roche

Labels et certifications

  • COV A+
  • NF

Hôpitaux, laboratoires, cuisines professionnelles, salles blanches, bâtiments industriels.

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
