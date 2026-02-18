Illbruck - TP600 : ILLMOD 600 NG - calfeutrement et étanchéité des menuiseries extérieures

Illbruck - Le TP600 ILLMOD 600 NG est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée de résines synthétiques, conçue pour l’étanchéité des menuiseries extérieures.

Ce système auto-adhésif sur une face assure une mise en œuvre rapide par décompression. Conforme au DTU 36.5, il offre une étanchéité à la pluie battante jusqu'à 600 Pa (Classe 1) et peut rester exposé aux intempéries.

Avantages clés :

Performance durable : Garantie de 10 ans.

Efficacité : Excellentes isolations thermique et acoustique.

Praticité : Pose en toutes conditions climatiques, aspect final rectiligne (Anthracite ou Gris).

Respirabilité : Perméable à la vapeur d’eau pour éviter les désordres liés à l'humidité.

Matériaux (détail) :

Mousse polyuréthane

Cellules ouvertes imprégnée

Résines synthétiques

Labels et certifications (détail) :