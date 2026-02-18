Illbruck - TP600 : ILLMOD 600 NG - calfeutrement et étanchéité des menuiseries extérieures
Illbruck - Le TP600 ILLMOD 600 NG est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée de résines synthétiques, conçue pour l’étanchéité des menuiseries extérieures.
Ce système auto-adhésif sur une face assure une mise en œuvre rapide par décompression. Conforme au DTU 36.5, il offre une étanchéité à la pluie battante jusqu'à 600 Pa (Classe 1) et peut rester exposé aux intempéries.
Avantages clés :
- Performance durable : Garantie de 10 ans.
- Efficacité : Excellentes isolations thermique et acoustique.
- Praticité : Pose en toutes conditions climatiques, aspect final rectiligne (Anthracite ou Gris).
- Respirabilité : Perméable à la vapeur d’eau pour éviter les désordres liés à l'humidité.
Matériaux (détail) :
- Mousse polyuréthane
- Cellules ouvertes imprégnée
- Résines synthétiques
Labels et certifications (détail) :
- COV A+
- Normes CE
- Cahier des charges SOCOTEC
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Étanchéité pluie battante : Classe 1 (600 Pa)
Température de service : -30° à +90°
Conductivité thermique : <= 0.048 W/(m.K)
Performance acoustique : Jusqu'à 52 dB
Réaction au feu : B1 (difficilement inflammable) selon DIN 4102
Perméabilité vapeur d'eau : Sd < 0,5m
Durée de stockage : 24 mois (entre +1° et +20°)
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Collage d'équerres et étanchéité : témoignage de DECOTECH
Pour réaliser le collage d'équerres et l'étanchéité de coupes d'onglet de menuiseries aluminium, l'entreprise DECOTECH a choisi les solutions illbruck.
Calfeutrement menuiserie métallique : témoignage de SCHAFFNER
Expert en menuiserie métallique, la société SCHAFFNER parle de nos mousses imprégnées et de notre support technique en vidéo.