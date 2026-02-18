Podcast
Illbruck - TP600 : ILLMOD 600 NG - calfeutrement et étanchéité des menuiseries extérieures

Tremco CPG France SAS

Illbruck - Le TP600 ILLMOD 600 NG est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée de résines synthétiques, conçue pour l’étanchéité des menuiseries extérieures.

Ce système auto-adhésif sur une face assure une mise en œuvre rapide par décompression. Conforme au DTU 36.5, il offre une étanchéité à la pluie battante jusqu'à 600 Pa (Classe 1) et peut rester exposé aux intempéries.

Avantages clés :

  • Performance durable : Garantie de 10 ans.
  • Efficacité : Excellentes isolations thermique et acoustique.
  • Praticité : Pose en toutes conditions climatiques, aspect final rectiligne (Anthracite ou Gris).
  • Respirabilité : Perméable à la vapeur d’eau pour éviter les désordres liés à l'humidité.

Matériaux (détail) :

  • Mousse polyuréthane
  • Cellules ouvertes imprégnée
  • Résines synthétiques

Labels et certifications (détail) :

  • COV A+
  • Normes CE
  • Cahier des charges SOCOTEC

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Étanchéité pluie battante : Classe 1 (600 Pa)
Température de service : -30° à +90°
Conductivité thermique : <= 0.048 W/(m.K)
Performance acoustique : Jusqu'à 52 dB
Réaction au feu : B1 (difficilement inflammable) selon DIN 4102
Perméabilité vapeur d'eau : Sd < 0,5m
Durée de stockage : 24 mois (entre +1° et +20°)

Matériaux

  • Polyuréthane

Labels et certifications

  • COV A+
  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


