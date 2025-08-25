Lampe torche LED rechargeable P18R PRO : idéale pour les travaux sur de grands chantiers

La Ledlenser P18R est une lampe torche LED puissante et compacte, idéale pour les travaux sur de grands chantiers. Grâce à sa qualité de lumière supérieure et à son faisceau lumineux ultra-performant, elle éclaire sans effort les forêts denses, les tunnels sombres ou les vastes zones de travail, tout en restant simple et intuitive à utiliser.

Avec son One-Touch Focus, la mise au point se règle d’une simple pression du pouce, permettant de passer rapidement d’un éclairage large à un faisceau concentré. Son Mode Selected Ring facilite le basculement entre les différents modes lumineux, le verrouillage de transport et le port de charge USB-C, offrant une expérience d’utilisation fluide et pratique.

Conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, la P18R bénéficie d’une certification IP68, la rendant totalement étanche à l’eau et à la poussière. Son boîtier robuste est fabriqué à partir de 75 % d’aluminium recyclé, garantissant à la fois solidité, durabilité et respect de l’environnement. Livrée avec un étui rigide pour un transport sécurisé.