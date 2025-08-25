Lampe torche LED rechargeable P7R PRO : lampe professionnelle, étanche, avec rendu des couleurs élevé

La Ledlenser P7R Pro est une lampe torche LED professionnelle conçue pour offrir un éclairage puissant et polyvalent sur les chantiers et en extérieur. Grâce à sa fonction de mise au point intuitive, elle permet d’illuminer aussi bien de vastes zones que des détails de près, offrant une flexibilité totale selon la situation. Sa lumière blanche naturelle avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI) garantit un confort visuel optimal et réduit la fatigue oculaire, même lors d’une utilisation prolongée.

Facile à utiliser, même avec des gants, la P7R Pro est équipée d’une bague de sélection de mode qui permet de basculer rapidement entre les différentes fonctions lumineuses. Elle intègre également un verrou de transport et un port de charge USB-C, offrant à la fois praticité et efficacité au quotidien.

Conçue pour durer, elle est dotée de pare-chocs de protection amovibles et bénéficie d’une haute résistance à l’eau et à la poussière, ce qui en fait une lampe fiable même dans des conditions exigeantes. Son boîtier en aluminium, fabriqué à partir de 75 % de matériaux recyclés, allie robustesse et engagement écologique, sans compromis sur la qualité.