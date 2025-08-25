ConnexionS'abonner
Lampe torche LED rechargeable P5R PRO : robuste, avec lumière blanche naturelle

Ledlenser
La Ledlenser P5R Pro est une lampe torche compacte et puissante, spécialement conçue pour les professionnels et les passionnés exigeants. Elle offre une qualité de lumière supérieure avec un faisceau lumineux ajustable grâce à sa fonction de mise au point intuitive, permettant de passer rapidement d’un éclairage large à un éclairage concentré selon les besoins. Sa lumière blanche naturelle garantit un confort visuel optimal et réduit la fatigue oculaire, même lors d’une utilisation prolongée.

Robuste et durable, la P5R Pro est certifiée résistante à l’eau et à la poussière, et bénéficie de pare-chocs de protection amovibles, la rendant idéale pour les environnements de travail difficiles. Son boîtier est conçu en aluminium recyclé à 75 %, alliant solidité et respect de l’environnement.

Côté alimentation, la lampe propose une recharge rapide via USB-C ainsi qu’une station de charge pratique pour toujours avoir une source lumineuse prête à l’emploi. En complément, elle peut également fonctionner avec des piles jetables, offrant une flexibilité totale pour toutes les situations.

Distance d'éclairage (m) : 280
Max. Flux lumineux (lm) : 750
CRI : 80
IP : 68
Autonomie (h) : 18
Rechargeable : oui
Poids (g) : 116
Garantie : 7 ans

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie

