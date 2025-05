Lavabo July+ M

Hauteur sous bec : 110 mm

Débit optimisé : 5 L/min

Ouverture en eau froide

Finitions : chrome brillant ou noir mat

Installation rapide : kit 5/35 inclus

Convient aux lavabos classiques et plans-vasques

Réglage précis température et débit

Design contemporain

Conception éco-responsable : économies d’eau et d’énergie