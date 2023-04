PRESTO LINEA® : Robinet de lavabo électronique

Ce robinet lavabo électronique présente un design linéaire, qui s'adapte facilement à tous les projets. Sa saillie présente une longueur optimale, pour pouvoir s'intégrer à tous les types de vasques. Le Presto Linea est tout intégré, ce qui permet une installation facile et rapide. De plus, l'accès aux composants internes se fait sans démonter le produit, il suffit d'ouvrir le capot. La maintenance est donc très aisée.

Fiable et résistant, le Linea apporte une hygiène optimale grâce à son déclenchement automatique sans contact. Il permet aussi une grande économie d'eau en se fermant dès le retrait des mains. Au-delà de sa finition chromée classique, le Linea se décline également en finitions inox brossé, or brossé, cuivre brossé, black chrome et noir mat pour faciliter l'association avec les autres éléments et objets décoratifs choisis pour mettre en valeur vos sanitaires. Son design linéaire et intemporel lui permet de s'intégrer facilement à tous vos projets de construction ou de renovation.