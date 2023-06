PRESTO SO'O® - Robinet électronique idéal pour les vasques

La gamme de mitigeurs et robinets simples électroniques sur plage PRESTO SO'O® a été conçue pour s'adapter parfaitement à vos vasques.



Le PRESTO SO'O® est équipé d'un corps avec une électronique intégré (cellule, pile, électrovanne) qui lui permet une installation et maintenance ultra rapide. L'accès aux composants de maintenance est facilité grâce à son capot ouvrable sur le dessus du robinet. Ce robinet est disponible en version avec pile 6V intégrée ou en version secteur. Pour les vasques posées, des versions avec une réhausse de 150 mm sont disponibles.



Avec sa cellule à détection infrarouge, le déclenchement est réalisé sans contact manuel nécessaire avec l'utilisateur pour limiter la transmission de bactéries.



Sa fermeture automatique et son débit standard à 3l/min permettent aux bâtiments à forte fréquentation de réaliser des économies d'eau considérables. Pour encore plus d'économies, des versions PRESTOGREEN (1,9l/min) sont également disponibles.



Disponible en finition chromée ou noire avec capot or rose, son design est personnalisable. Des versions chromées avec capots chromé, noirs ou blanc sont disponibles. Sur demande, il est possible d'ajouter un logo ou marquage de votre choix.



Retrouvez l'ensemble de nos références pour ce produit en cliquant sur ce lien.