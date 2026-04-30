URSA UPTEX : panneau semi-rigide non-revêtu en fibres textiles recyclées

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,037

Classement feu (Euroclasse) : F

Tolérance d’épaisseur : T2

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MU : 2,1

Absorption d'eau à court terme (WS) : 9,4

Isolant semi-rigide : 45 à 200 mm