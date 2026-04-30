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URSA UPTEX : panneau semi-rigide non-revêtu en fibres textiles recyclées

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URSA France
URSA UPTEX : panneau semi-rigide non-revêtu en fibres textiles recyclées - Batiweb

Panneau semi-rigide non-revêtu à base de fibres textiles (polyester-coton) recyclées :

  • Isolation de l'intérieur (Murs et Combles)
  • Confort été et hiver: bonnes performances thermiques (lambda 0,037)
  • Mise en oeuvre facilitée: excellente tenue mécanique (forte densité), produit doux et souple
  • Issu du réemploi: matière première principale (85%) issue du recyclage de textiles
  • Local: fabriqué en France à partir de matières issues du recyclage

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,037
Classement feu (Euroclasse) : F
Tolérance d’épaisseur : T2
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MU : 2,1
Absorption d'eau à court terme (WS) : 9,4
Isolant semi-rigide : 45 à 200 mm

Matériaux

  • Matériaux biosourcés

Labels et certifications

  • COV A+
  • FDES
  • Label Acermi

Divers

Combles Perdus
Combles Aménagés
Murs par l’intérieur
Cloisons

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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