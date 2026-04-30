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URSA UPWOOD : panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois

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URSA France
URSA UPWOOD : panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois - Batiweb

Panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois :

  • Isolation de l'intérieur (Murs et Combles) Produit dense: bonne tenue mécanique
  • Excellente performance thermique: lambda 0,036
  • Produit polyvalent

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,036
Classement feu (Euroclasse) : E
Tolérance d’épaisseur : T3
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MU : 2
Isolant semi-rigide : 40 à 220 mm
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR : TR1
Résistance à l'écoulement de l'air (AFr) : >=5

Matériaux

  • Matériaux biosourcés

Labels et certifications

  • COV A+
  • Label Biosourcé
  • Normes CE

Divers

Combles Perdus
Combles Aménagés
Murs par l’intérieur
Cloisons

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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