Maîtriser ses mesures dans une usine fabriquant des produits certifiés - TEC0

Catégorie : Formation continue

Formation disponible uniquement en intra-entreprise (pour planifier une session, merci de nous contacter).



Enjeux : Dans un contexte de contrôle de la production en usine, maîtriser ses mesures et ses essais, notamment son parc d’équipements de contrôle, de mesure et d’essais conformément aux exigences du § 7.1.5. de la norme ISO 9001 V15 « Ressources pour la surveillance et la mesure ».



Objectifs :

Garantir la validité et la fiabilité des résultats de mesure des caractéristiques certifiées ou essentielles du produit.

Éviter la « sur qualité » et par conséquent les surcoûts associés à un planning de vérification/étalonnage inadapté.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés innovants Montant : 2600 € pour 12 personnes (format intra-entreprise) Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Responsable qualité, responsable laboratoire, utilisateur/ gestionnaire d’équipements de contrôle, de mesure et d’essai

Programme :

