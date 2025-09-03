Massicot «DL-700»
Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les parquets contrecollés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc, rigides, les dalles emboîtables type GTI.
- Coupe à 45° et à 90°.
- Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes…).
- Coupe spéciales possibles grâce à la lame coulissante.
- Roulettes à roulement à billes et poignée de transport.
- Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.
- Manche long ajustable et amovible.
- Livré pré-monté en carton avec 1 lame épaisse en tungstène.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Coupe maxi : 90° Largeur 650 mm / 45° Largeur 540 mm/ Epaisseur 14 mm
Dimensions : 855 x 810 x 1117 mm
Poids : 35,5kg
Réf. 93660
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
