Massicot «LH-320»
Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc, rigides, les dalles emboîtables type GTI.
- Coupe à 45° et à 90°.
- Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes…).
- Coupe spéciales possibles grâce à la lame coulissante.
- Roulettes à roulement à billes et poignée de transport.
- Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.
- Manche long ajustable et amovible.
- Livré pré-monté en carton avec 1 lame épaisse en tungstène.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Coupe maxi : 90° Largeur 330 mm / 45° Largeur 215 mm/ Epaisseur 10 mm
Dimensions : 750 x 430 x 380 mm
Poids : 21kg
Réf. 93630
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Nez de marche "Dessus striés" - Strié dessus large
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade et de chute. Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments recevant du public et de...
Décolleuse autotractée "Liberco"
Décolleuse autotractée pour déposer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces...
Les barrettes de guidage adhésives « Easyguide-2 » : une pose rapide et fiable
En tant que rails de guidage, les barrettes « Easyguide-2 » facilitent le déplacement et l’orientation des personnes en situation d’handicap visuel. Adhésif de dernière...
Indicateur d'humidité
Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité...
Aspirateur poussières fines « VACROM 25 » Classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse. Prise électroportatif avec...
Gamme «ALL-GRIP» - antidérapant sol
La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d’une surface graineuse antidérapante...
Nez de marches
Plus de 150 références de nez de marches antidérapants ou de décoration, en aluminium anodisé argent ou or, en laiton, inox, pvc ou caoutchouc. A noter, une gamme avec...
Bande de guidage "Bao-Roll" Blanc
Bande de guidage en résine à réaliser en combinant : Un pochoir adhésivé en rouleau facile et rapide à appliquer au sol, Une résine...
Cadres encastrés dans LVT & Stratifiés
Seuils extra-plats, ép. 2 mm. Lors d’une pose de sol LVT de 5 à 6 mm d’épaisseur, laisser une espace vide ou créer un espace après pose en délignant...
Tapis Quick Trio à la coupe / au rouleau
Le Quick Trio est un tapis d'entrée révolutionnaire à usage commercial modéré composé de polypropylène et de polyamide répartis sur 3 bandes...