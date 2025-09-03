ConnexionS'abonner
Massicot «LH-320»

ROMUS
Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc, rigides, les dalles emboîtables type GTI.

  • Coupe à 45° et à 90°.
  • Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes…).
  • Coupe spéciales possibles grâce à la lame coulissante.
  • Roulettes à roulement à billes et poignée de transport.
  • Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.
  • Manche long ajustable et amovible.
  • Livré pré-monté en carton avec 1 lame épaisse en tungstène.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coupe maxi : 90° Largeur 330 mm / 45° Largeur 215 mm/ Epaisseur 10 mm
Dimensions : 750 x 430 x 380 mm
Poids : 21kg
Réf. 93630

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


