Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Découvrez notre mitigeur de lavabo automatique sur vasque, une solution innovante alliant performance, hygiène et confort. Idéal pour les environnements modernes et les établissements recevant du public, ce robinet offre une expérience d'utilisation optimale grâce à ses fonctionnalités avancées et sa conception robuste.

Caractéristiques Principales

Alimentation : Fonctionne avec des piles CR123 Lithium 6 V intégrées, garantissant une installation simple sans besoin de raccordement électrique complexe.

Technologie Avancée : Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés directement dans le corps de la robinetterie pour une gestion efficace de l'eau.

Débit Ajustable : Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, avec une possibilité d'ajustement de 1,4 à 6 l/min pour s'adapter aux besoins spécifiques.

Brise-Jet Antitartre : Équipé d'un brise-jet antitartre pour une eau fluide et sans impuretés.

Rinçage Périodique : Fonction de rinçage toutes les 24 heures après la dernière utilisation, réglée à environ 60 secondes, pour maintenir une hygiène parfaite.

Détecteur de Présence : Optimisé en bout de bec, il active l'eau au passage des mains pour une utilisation sans contact.

Conception Robuste : Corps en inox chromé avec capot verrouillé par 2 vis cachées pour une sécurité accrue.

Flexibles et Accessoires : Livré avec flexibles PEX F3/8" dotés de robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour pour une installation facile et une protection optimale.

Fixation et Sécurité : Fixation renforcée par 2 tiges en inox et sécurité antiblocage en écoulement pour une durabilité accrue.

Réglage de Température : Manette standard avec butée de température réglable pour un contrôle précis et sécurisé de la température de l'eau.

Adapté aux PMR : Conçu pour être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Installation et Prix

Prix Public Indicatif HT France 2024 : 385,34 €.

Installation : Facile à installer avec les accessoires fournis, ce mitigeur est compatible avec les vasques standards.

Les avantages du mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 :

Hyper-économie d'eau : 90 %

Hygiène : aucun contact manuel

Piles intégrées dans le corps de la robinetterie

Électrovanne intégrée

Labels et certifications (détail) :

ACS

PZH

WRAS

Le mitigeur de lavabo automatique sur vasque est la solution idéale pour améliorer l'hygiène et le confort dans votre salle de bains ou vos espaces publics. Sa technologie avancée, sa conception robuste et ses fonctionnalités pratiques en font un choix incontournable pour toute installation moderne.