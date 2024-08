Bâti-support TEMPOFIX 3 avec Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Découvrez notre solution complète pour WC suspendus, combinant un bâti-support autoportant robuste et un robinet électronique de chasse directe encastrable. Idéale pour les environnements modernes, cette configuration assure une installation pratique, une hygiène optimale et une durabilité à toute épreuve.

Bâti-support autoportant pour WC suspendu

Matériaux et Design : Bâti en acier époxy noir, avec pieds larges pour une fixation sécurisée sur sol porteur.

Réglage de Hauteur : Châssis ajustable de 0 à 200 mm, avec repère à 1 m pour une installation précise.

Compatibilité : Adapté aux parements de 10 à 120 mm, tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55, et pipe d’évacuation Ø 100 en PVC avec deux positions de réglage.

Boîtier d’Encastrement Étanche : Pour un système de chasse d'eau sans réservoir, compatible avec robinetterie électronique ou temporisée. Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Protection : Protection antisiphonique intégrée, robinet d'arrêt et de réglage de débit inclus.

Installation : Livré prémonté et conforme à la norme NF D12-208.

Garantie : 30 ans.

À commander avec : Plaques de commande référencées 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763040, 763041 ou 763030.

Prix public indicatif HT France 2024 : 406,56 €.

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC

Système de Chasse d'Eau : Connexion directe à la canalisation, sans réservoir.

Alimentation : Piles CR123 Lithium 6 V.

Design et Installation : Plaque en inox brossé 186 x 186 mm avec bouton en métal chromé, fixation mécanique de la plaque de commande.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" : Compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Détecteur de Présence : Infrarouge antichoc, activation après 10 secondes.

Modes de Déclenchement : Sans Contact ou Bouton Poussoir.

Rinçage Intelligent : Volume de chasse ajustable (3 l pour présence courte, 6 l pour longue), avec 3 programmes réglables.

Rinçage Périodique : Toutes les 24 heures (réglable à 12 h ou OFF).

Diamètre d'Alimentation : Ø 20 mm intérieur minimum.

Débit de Base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux Cuvettes WC sans Bride et aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie : 30 ans.

À commander avec : Bâti-supports références 564060 ou 564065, ou avec le boîtier d'encastrement 464PBOX.

Prix public indicatif HT France 2024 : 482,79 €.

Les avantages du bâti-support TEMPOFIX 3 avec plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC :

Pose rapide et facile : livré prémonté

Encombrement limité

Adaptable à l'épaisseur de cloison

Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

Hygiène totale : absence de contact manuel

Chasse directe : pas de stagnation d'eau

Déclenchement volontaire ou automatique

Labels et certifications (détail) :

WRAS

Belgaqua

Optez pour notre solution intégrée avec le bâti-support autoportant et le robinet électronique TEMPOMATIC pour une installation de WC suspendu moderne, hygiénique et efficace. Cette combinaison assure une performance optimale, une flexibilité d'installation et une durabilité exceptionnelle.