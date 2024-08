Découvrez notre barre d'appui coudée à 135° Ø 32, conçue pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite (PMR). Idéale pour une utilisation dans les WC, douches ou baignoires, cette barre offre à la fois soutien et sécurité, tout en étant facile à entretenir grâce à ses matériaux de haute qualité.

Design Polyvalent :

Utilisation comme barre d’appui ou de relèvement : la partie horizontale sert de barre d’appui et la partie coudée à 135° comme barre de relèvement.

Utilisation ambidextre : peut être installée à gauche ou à droite, selon les besoins de l'utilisateur.

Dimensions et Matériaux :

Dimensions : 400 x 400 mm : convient parfaitement pour différents espaces sanitaires.

Tube inox 304 bactériostatique : résistant aux bactéries et facile à entretenir.

Finition inox poli brillant UltraPolish : surface sans porosité et homogène pour une hygiène optimale.

Installation et Sécurité :

Assemblage sécurisé : platine fixée au tube par un cordon de soudure invisible, grâce au procédé exclusif “ArN-Securit”.

Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : minimise l’encombrement et empêche le passage de l’avant-bras, réduisant ainsi les risques de fractures en cas de chute.

3 points de fixation : assure une pose facile et le blocage du poignet pour une meilleure sécurité.

Fixations invisibles : par platine 3 trous en inox 304, Ø 72, pour un aspect esthétique épuré.

Platines et caches en inox 304 : robustesse et durabilité garanties.

Performance et Durabilité :

Testée à plus de 250 kg : assure une résistance exceptionnelle.

Maximum utilisateur recommandé : 170 kg : adaptée à une large gamme d'utilisateurs.

Informations Complémentaires

Livrée avec vis inox pour mur béton : installation facile et sécurisée.

Prix public indicatif HT France 2024 : 113,33 €.

Les avantages de la barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 400 x 400 mm :

Inox 304 : limite le développement bactérien

Testée à plus de 250 kg

Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum

UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

La barre d'appui coudée à 135° Ø 32 est la solution idéale pour améliorer la sécurité et le confort des personnes à mobilité réduite dans les espaces sanitaires. Sa conception robuste et ses matériaux de haute qualité en font un choix sûr et durable, parfaitement adapté aux environnements domestiques et institutionnels.