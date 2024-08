Découvrez notre WC suspendu aux dimensions 360 x 350 x 535 mm, conçu pour s'intégrer parfaitement à tous les bâti-supports standards du marché. Avec un design pur et élégant, ce WC en Inox 304 bactériostatique allie hygiène, durabilité et esthétisme pour sublimer votre salle de bains.

Matériaux et Design :

Inox 304 bactériostatique : matériau résistant aux bactéries, garantissant une hygiène optimale.

Finition poli satiné : pour un aspect esthétique moderne et facile à entretenir.

Épaisseur Inox : 1,5 mm : robustesse et longévité assurées.

Cuvette emboutie, sans soudures : pour un entretien facilité et une meilleure hygiène.

Intérieur poli et bords arrondis : nettoyage aisé et efficace.

Fonctionnalités et Performance :

Rebord à effet d’eau intégré : assurant une distribution optimale de l’eau pour un rinçage complet.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm : compatible avec les systèmes de plomberie standards.

Évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm : pour un écoulement rapide et efficace.

Économie d’eau : fonctionne avec seulement 4 L d'eau et plus, répondant aux exigences écologiques modernes.

Installation et Entretien :

Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX : sécurité et stabilité maximales.

Dessous fermé : pour une esthétique soignée et une installation propre.

Perçages pour la fixation de l’abattant : adaptable selon vos besoins. Livré avec cache-trous en Inox pour une utilisation sans abattant.

Informations Complémentaires

Ancienne référence : 0112030001.

Prix public indicatif HT France 2024 : 997,26 €.

Les avantages du WC suspendu S21 S :

Inox 304 bactériostatique

Intérieur de la cuvette poli

Design pur et élégant

Labels et certifications (détail) :

PZH

Optez pour ce WC suspendu et profitez d'un produit à la fois pratique, économique et élégant. Son installation rapide et ses matériaux de haute qualité en font le choix idéal pour toutes les salles de bains modernes, alliant confort, hygiène et esthétique.