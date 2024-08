Optez pour le robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées, une solution innovante et pratique pour les espaces publics et professionnels. Conçu pour une hygiène optimale et une utilisation économique, ce robinet est parfait pour les installations modernes et les rénovations.

Technologie Avancée :

Alimentation par piles CR 123 Lithium 6V intégrées : autonomie et facilité d’installation sans besoin de raccordement électrique.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés : fiabilité et protection contre les accumulations de tartre.

Fonctionnalités Automatiques :

Détecteur de présence infrarouge antichoc : activation automatique après 10 secondes de présence.

3 programmes de rinçage réglables : ajustement selon le type d’urinoir et le volume de rinçage nécessaire.

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

Rinçage court après chaque utilisateur.

Rinçage complémentaire à la fin de la période d’affluence.

Rinçage périodique hygiénique : toutes les 24 heures après la dernière utilisation pour éviter le désiphonnage.

Performance et Durabilité :

Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable : pour une consommation d’eau maîtrisée.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré : permet un ajustement précis selon les besoins.

Conception Robuste :

Corps monobloc en métal chromé : esthétique et résistance accrues.

Raccordement M1/2" : compatible avec les installations standards.

Installation murale en applique : idéal pour les rénovations et remplacements de robinetterie temporisée.

Compatibilité et Accessibilité :

Compatible avec l'eau de pluie : respectueux de l’environnement.

Adapté aux PMR : accessible à tous les utilisateurs.

Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2" écartement à 35 mm du mur : installation flexible et polyvalente.

Informations Complémentaires

Prix public indicatif HT France 2024 : 331,71 €.

Les avantages du robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 :

Hygiène totale : aucun contact manuel

Mode affluence

Piles intégrées dans le corps de la robinetterie

Rinçage périodique hygiénique

Améliorez vos installations sanitaires avec le robinet d'urinoir automatique à piles intégrées. Sa conception intelligente et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour une gestion efficace de l’eau et une hygiène irréprochable. Parfait pour les environnements à forte fréquentation, il offre un confort et une sécurité accrus à tous les utilisateurs.