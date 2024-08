Armoire miroir 4 fonctions

Transformez votre salle de bain ou votre espace public avec notre armoire miroir multifonctionnelle, alliant design moderne et technologies avancées pour une hygiène optimale. Conçue pour offrir une expérience sans contact, cette armoire intègre un miroir, un distributeur de savon, un robinet automatique et un sèche-mains électrique.

Design et Matériaux :

Finition mélaminé noir mat et inox 304 : élégance et durabilité.

Miroir en verre de 4 mm d’épaisseur avec bandeau de verre noir et pictogrammes lumineux.

Fonctionnalités Sans Contact :

Distributeur de savon automatique : pompe doseuse antigaspillage avec réservoir de 5 litres, adapté pour savon liquide à base végétale ou savon spécial mousse.

Robinet automatique de lavabo : electrovanne antistagnation, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min, brise-jet antitartre et rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation) et robinet d’arrêt intégré.

Sèche-mains à air pulsé : séchage ultra-rapide en 10 à 12 secondes avec air pulsé à 360 km/h (36 l/s), faible consommation d’énergie (704 W) et niveau sonore de 74 dBA, Classe I, IP23.

Eclairage de la vasque par bandeaux LED pour une meilleure visibilité.

Installation Facile :

Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation secteur 230 V / 50-60 Hz.

Raccordement au réseau d’eau par le haut ou à l’intérieur de l’armoire en M3/8".

Fixations invisibles avec vis inox fournies pour mur béton ou renfort bois.

Charnières réglables pour un ajustement parfait.

Etagère de rangement intégrée pour plus de praticité.

Sécurité et Durabilité :

Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Antiblocage : arrêt automatique en cas d’utilisation continue.

Possibilité d’assembler plusieurs armoires pour créer un mur de miroirs, avec vis relieuses fournies.

Garantie 30 ans sur l’armoire miroir, 3 ans sur le sèche-mains.

Informations Complémentaires

Prix public indicatif HT France 2024 : 2 047,68 €.

Les avantages de l'armoire miroir 4 fonctions :

4 fonctions

Armoire design noir mat et inox 304

Hygiène : Absence de contact manuel

Alimentation secteur unique pour tous les éléments

Labels et certifications (détail) :

ACS

Améliorez l’hygiène et le confort de votre espace avec cette armoire miroir multifonctionnelle. Idéale pour les environnements publics ou privés, elle offre une solution complète et moderne qui s’intègre parfaitement à tout type de décor, tout en garantissant une utilisation facile et sécurisée.