Découvrez le robinet de lavabo électronique sur vasque, une solution avancée et hygiénique pour vos installations sanitaires. Ce robinet combine technologie, design et durabilité, offrant une expérience utilisateur optimale tout en garantissant une consommation d'eau maîtrisée.

Technologie de Pointe :

Boîtier électronique IP65 indépendant : protection maximale contre la poussière et l'eau pour une fiabilité accrue.

Alimentation secteur avec transformateur 230/12 V : performance stable et continue.

Performance et Efficacité :

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar : ajustable de 1,4 à 6 l/min pour répondre à vos besoins spécifiques.

Brise-jet antitartre : empêche l'accumulation de calcaire, garantissant un écoulement régulier.

Rinçage périodique paramétrable : préréglé à environ 60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation pour maintenir l'hygiène.

Conception Intelligente :

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec : activation sans contact pour une hygiène améliorée.

Corps en laiton chromé : robustesse et esthétique élégante.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" : pour une installation facile et une filtration optimale de l'eau.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox : stabilité et sécurité maximales.

Hygiène et Sécurité :

Sécurité antiblocage en écoulement : empêche le blocage de l'eau pour une utilisation sans souci.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance : limite les niches bactériennes pour une eau plus saine.

Hauteur de goutte : 170 mm : idéal pour les vasques semi-encastrables.

Adapté aux PMR : conçu pour être accessible à tous.

Informations Complémentaires

Garantie 30 ans : témoignage de la qualité et de la durabilité du produit.

Prix public indicatif HT France 2024 : 376,15 €.

Les avantages du robinet de lavabo automatique BINOPTIC :

Économie d'eau de 90 %

Hygiène : aucun contact manuel

Aide au diagnostic par LED

Design épuré

Labels et certifications (détail) :

ACS

DIN-DVGW

Optez pour le robinet de lavabo électronique sur vasque et transformez votre espace de lavabo avec un produit à la pointe de la technologie, hygiénique et esthétique. Sa conception intelligente et ses fonctionnalités avancées en font le choix parfait pour les environnements exigeants, assurant confort et sécurité pour tous les utilisateurs.