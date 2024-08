Découvrez notre siège de douche rabattable avec pied, conçu spécialement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite (PMR). Ce siège combine praticité, confort et robustesse, offrant une solution idéale pour les environnements domestiques et institutionnels.

Confort et Sécurité :

Assise pleine antidérapante en polypropylène : garantit une sécurité maximale contre les glissades.

Assise facile d’entretien et confortable : pour une utilisation quotidienne sans contrainte.

Design et Structure :

Pied rentrant guidé par un bras articulé : stabilité supplémentaire lorsqu'il est déployé.

Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm : légère, robuste et résistante à la corrosion.

Fixations invisibles : pour une esthétique épurée et une installation discrète.

Dimensions et Ergonomie :

Dimensions : 410 x 360 x 480 mm : convient parfaitement aux espaces de douche standard.

Encombrement replié : 85 x 562 mm : se replie facilement pour un gain de place optimal.

Hauteur d’assise : 480 mm : offre une position assise confortable et accessible.

Capacité et Durabilité :

Testé à plus de 200 kg : assure une fiabilité et une sécurité maximales.

Maximum utilisateur recommandé : 135 kg : adapté à une large gamme d'utilisateurs.

Garanti 30 ans : témoigne de la qualité et de la longévité du produit.

Informations Complémentaires

Prix public indicatif HT France 2024 : 140,00 €.

Les avantages du siège de douche rabattable avec pied :

Sécurité maximale : testé à plus de 200 kg

Encombrement minimum

Facilité d'installation

Labels et certifications (détail) :

PZH

Optez pour notre siège de douche rabattable avec pied pour améliorer l’accessibilité et le confort de votre espace de douche. Sa conception robuste et ses fonctionnalités pratiques en font un choix idéal pour les personnes à mobilité réduite, garantissant une utilisation sécurisée et agréable.