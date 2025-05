Mitigeurs July+ à différentes hauteurs

Hauteur S (standard) : Idéale pour lavabos classiques ou lave-mains.

Hauteur M (intermédiaire) : Conçue pour les vasques semi-profondes ou les plans-vasques.

Hauteur L (grande hauteur) : Parfaite pour vasques à poser.

Mitigeur col de cygne avec bec tube : Solution spécifique pour grands lavabos ou besoins particuliers en hauteur.

Système 5/35 : Montage en 5 étapes et 35 secondes.

Design contemporain et universel

Finitions disponibles : Chrome brillant et Noir mat

Butée à mi-débit (3 L/min pour taille S)

Ouverture en eau froide pour éviter les surconsommations énergétiques