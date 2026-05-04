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N III L TWIN petites plaques : panneau XPS feuilluré

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URSA France
N III L TWIN petites plaques : panneau XPS feuilluré - Batiweb

Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée :

  • Toitures Terrasses
  • Résistance mécanique: bonne résistance à la compression
  • Résistance à l'eau et à l'humidité et aux cycles gel/dégel
  • Excellente performance thermique
  • Facilité de pose

Matériaux (détail) :

  • Polystyrène extrudé

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,034 (100 à 120 mm) / 0,036 (140 à 240 mm)
Classement feu (Euroclasse) : E
Tolérance d’épaisseur : T1
Contrainte en compression CS(10\Y) : ≥300
Stabilité dimensionnelle DS (70 ; 90) : <5
Déformation sous charge et T° spécifiée DLT (2) : <5
Fluage en compression CC : CC (2/1.5/50) 125
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T) : ≤0,7
Absorption d'eau à long terme par diffusion WD(V) : ≤3
Résistance aux effets du gel/dégel : FTCD1
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR : TR 200

Matériaux

  • Polystyrène

Labels et certifications

  • COV A+
  • FDES
  • Label Acermi
  • NF
  • Normes CE

Divers

Toitures Terrasses
Dallages
Chapes
Soubassements

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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