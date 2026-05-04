N W E grandes plaques : panneau XPS rainuré bouveté

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,034 (30 à 60 mm) / 0,036 (80 mm)

Classement feu (Euroclasse) : E

Tolérance d’épaisseur : T1

Contrainte en compression CS(10\Y) : ≥ 250

Stabilité dimensionnelle DS (70 ; 90) : < 5

Déformation sous charge et T° spécifiée DLT (2) : < 5

Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T) : ≤ 0,7

Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR : > 100