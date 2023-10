Nettoyant désinfectant écologique climatisation spray

Découvrez notre nettoyant écologique en spray d'1 litre, spécialement conçu pour l'entretien des systèmes de climatisation. Notre formule unique contient des huiles essentielles végétales et est respectueuse de l'environnement. Elle permet un nettoyage efficace tout en limitant la propagation des germes.

Ce spray nettoyant désinfectant est parfaitement adapté pour l'entretien des systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage. Il respecte les normes bactéricides, levuricides et virucides, garantissant ainsi une désinfection complète de vos équipements.

Notre formule sécurisante est facilement biodégradable, non caustique ni corrosive, ce qui la rend respectueuse de l'environnement. Elle contient des huiles essentielles végétales pour une expérience plus agréable. De plus, elle est non moussante et se rince facilement, facilitant ainsi son utilisation.

En utilisant notre nettoyant écologique pour climatisation, vous limitez les risques de propagation des germes aéroportés tout en bénéficiant de son pouvoir désincrustant et pénétrant, particulièrement efficace sur les dépôts présents sur les surfaces microporeuses.

Optez pour notre nettoyant écologique spray 1 litre et profitez d'une solution respectueuse de l'environnement pour l'entretien de vos systèmes de climatisation, ventilation et chauffage.

Labels & Certifications (détail) :