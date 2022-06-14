ConnexionS'abonner
Diable pliable télescopique en aluminium avec capacité de chargement de 200 kg

BizLine

Diable pliable télescopique en aluminium avec capacité de chargement de 200 kg.

Pratique : poignées plastiques pliables et ergonomiques. Les roues sont escamotables.

Caractéristiques techniques

Charge utile maximum (kg) : 200
Poignées plastiques pliantes et ergonomiques
Bavette aluminium rabattable (mm) : 590 x 400
Roues escamotables
2 roues bandages TPR Ø 200 mm sur jante plastique (matière polypropylène)
Dimensions plié (mm) : 590 x 80 x 1030
Dimensions déplié (mm) : 610 x 600 x 1220
Poids (kg) : 11

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
