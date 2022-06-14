ConnexionS'abonner
Fermer

Collier multi-diamètres pour ventilation Ø 400 mm - Ø 710 mm (x 10)

Partager le produit
BizLine

Collier multi-diamètres pour ventilation D= 400-710 mm. Suspension de gaine de ventilation circulaire.

Installation rapide et sécurisée par clé de dévérouillage. Un produit idéal pour l'installation des gaines de ventilation circulaires !

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Corps en zamac ZA2
Câble en acier dur
Pad en EPDM
Ø câble (mm) : 2
Taraudage en M8/M10
Résistance à la température (°C) : -10 à +70

Divers

Permettent la suspension rapide et sécurisée de tout type de gaine circulaire de 80 mm à 710 mm de diamètre.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
BizLine - Batiweb

BizLine est une entreprise spécialisée dans l’équipement et les consommables...

5-7 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.