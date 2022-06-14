Collier multi-diamètres pour ventilation Ø 400 mm - Ø 710 mm (x 10)
Collier multi-diamètres pour ventilation D= 400-710 mm. Suspension de gaine de ventilation circulaire.
Installation rapide et sécurisée par clé de dévérouillage. Un produit idéal pour l'installation des gaines de ventilation circulaires !
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Corps en zamac ZA2
Câble en acier dur
Pad en EPDM
Ø câble (mm) : 2
Taraudage en M8/M10
Résistance à la température (°C) : -10 à +70
Divers
Permettent la suspension rapide et sécurisée de tout type de gaine circulaire de 80 mm à 710 mm de diamètre.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
