BizLine

Lampe frontale LED compacte et rechargeable. Pratique : elle s'allume et s'éteint d'un simple mouvement de main.

Idéale pour éclairage d'inspection et de sécurité. Support magnétique pour utiliser la frontale sans le bandeau.

Puissance (W) : 5
Flux lumineux (lm): 480 (faisceau large + faisceau spot) à 300 (faisceau large ou faisceau spot seul)
Températeur de couleur : 4000 K
Indice de rendu des couleurs : ≥ 80
Faisceau : spot (40°) et large (120°)
Matériau : polycarbonate
T° de fonctionnement (°C) : -20 à +45
Socle orientable à 60°
Socle magnétique
Autonomie : 1.5 h (faisceau large + spot) à 3.5 h (faisceau large ou faisceau spot seul)
Temps de charge (h) : 3
Batterie lithium 3.7 V 1400 mAh
Chargeur tension d'entrée Fourni avec un bandeau élastique anti-dérapant
Tour du bandeau : de 12 cm à 22 cm
Fourni avec un câble de branchement USB / micro USB d'1 m de longueur
Poids (g) : 100
Dimensions (cm) : 6 x 3.5 x 3.5

Éclairage d'inspection et de sécurité.

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
