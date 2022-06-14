Lampe frontale LED compacte et rechargeable
Lampe frontale LED compacte et rechargeable. Pratique : elle s'allume et s'éteint d'un simple mouvement de main.
Idéale pour éclairage d'inspection et de sécurité. Support magnétique pour utiliser la frontale sans le bandeau.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance (W) : 5
Flux lumineux (lm): 480 (faisceau large + faisceau spot) à 300 (faisceau large ou faisceau spot seul)
Températeur de couleur : 4000 K
Indice de rendu des couleurs : ≥ 80
Faisceau : spot (40°) et large (120°)
Matériau : polycarbonate
T° de fonctionnement (°C) : -20 à +45
Socle orientable à 60°
Socle magnétique
Autonomie : 1.5 h (faisceau large + spot) à 3.5 h (faisceau large ou faisceau spot seul)
Temps de charge (h) : 3
Batterie lithium 3.7 V 1400 mAh
Chargeur tension d'entrée Fourni avec un bandeau élastique anti-dérapant
Tour du bandeau : de 12 cm à 22 cm
Fourni avec un câble de branchement USB / micro USB d'1 m de longueur
Poids (g) : 100
Dimensions (cm) : 6 x 3.5 x 3.5
Divers
Éclairage d'inspection et de sécurité.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
