Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V

BizLine

Pinces multifonctions 6 en 1, 180 mm isolées 1000 V. 6 fonctions courantes en un seul outil.

Tête ergonomique inclinée de 25DEG et effilée pour accéder aux endroits difficiles. Polyvalence et ergonomie.

Finition polie
Manches bi-matière ergonomiques et antidéparants

1. Pour couper des fils semi-rigides de Ø 3.5 mm, des fils rigides de Ø 2.5 mm et de la corde à piano de Ø 2 mm
2. Pour dénuder les fils de Ø 1.5 et 2.5 mm²
3. Pour sertir des embouts de Ø 1.5 et 2.5 mm²
4. Pour faire la boucle des fils de Ø 4.5 et 6 mm
5. Pour couper des boulons M3.5 et M4
6. Pour couper à ras les fils et colliers de câblage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
