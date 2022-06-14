Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V

1. Pour couper des fils semi-rigides de Ø 3.5 mm, des fils rigides de Ø 2.5 mm et de la corde à piano de Ø 2 mm

2. Pour dénuder les fils de Ø 1.5 et 2.5 mm²

3. Pour sertir des embouts de Ø 1.5 et 2.5 mm²

4. Pour faire la boucle des fils de Ø 4.5 et 6 mm

5. Pour couper des boulons M3.5 et M4

6. Pour couper à ras les fils et colliers de câblage