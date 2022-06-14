ConnexionS'abonner
Tente de chantier 200 x 200 x 200 cm

BizLine

La tente de chantier 200 x 200 x 200 cm permet de protéger les équipements contre les intempéries et de continuer à travailler malgré la pluie, le vent ou le froid.

La toile translucide laisse passer la lumière.

Caractéristiques techniques

Revêtement étanche
Ignifuge
Résistant UV 50+

Matériaux

  • Polyester

Divers

Pour différents types de travaux tels que travaux d'électricité, pose de câbles de cuivre ou de fibres de verre, expansion des réseaux câblés.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
