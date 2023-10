Mousse nettoyante désinfectante climatisation aérosol

Découvrez notre mousse nettoyante désinfectante en spray de 500 ml, spécialement formulée pour le nettoyage et la désinfection des systèmes de climatisation. Cette mousse offre une adhérence supérieure sur les surfaces verticales, ce qui optimise le temps de contact et garantit une désinfection efficace.

Cette mousse nettoyante désinfectante possède plusieurs fonctions essentielles : elle est bactéricide, fongicide, levuricide et virucide, assurant ainsi une désinfection complète de votre système de climatisation. Elle préserve la qualité de l'air intérieur en limitant la propagation des germes aéroportés, contribuant ainsi au confort et à la sécurité des personnes.

Notre produit est efficace contre un large éventail de micro-organismes, tels que Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, et de nombreux virus enveloppés.

La mousse blanche non parfumée assure une application propre et précise. De plus, sa durée de vie est de 2 ans, ce qui garantit son efficacité sur le long terme.

Optez pour notre mousse nettoyante désinfectante pour climatisation et assurez-vous d'un environnement sain et propre, en préservant la qualité de l'air et en limitant la propagation des germes dans votre système de climatisation.

Labels & Certifications (détail) :