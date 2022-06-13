ConnexionS'abonner
Borne de connexion à leviers 3 entrées Biz'Wing 4 0.2-4 mm² (x 50)

BizLine

Borne de connexion à leviers 3 entrées Biz'Wing 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 50). Il est important de dénuder les fils sur 11 mm.

Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.

Caractéristiques techniques

Section admissible pour fils souples (mm²) : 0.34 à 4
Section admissible pour fils rigides monobrins et multibrins (mm²) : 0.2 à 4
Résistance au fil incandescent (°C) : 850
Température ambiante d'utilisation maximum (°C) : 85
Tension (V) : 450
Intensité (A) : 32
Dénudage (mm) : 11
Matériaux

  • Polycarbonate

1. Dénuder les fils sur 11 mm de manière précise
2. Ne pas torsader les fils multibrins
3. Lever les leviers
4. Insérer les fils dénudés jusqu'au fond du connecteur
5. Refermer les leviers

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
