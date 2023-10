Nez de marche combo alu minéral

LE 2 EN 1 ULTRA RÉSISTANT, IDÉAL EN EXTÉRIEUR.

Intégrant une contremarche, il est insensible aux UV, au gel et hautement antidérapant, et permet l'équipement des marches extérieures sans débord soumises à un trafic intense.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Le nez de marche combo en aluminium et minéral PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP de catégorie 1 et la voirie. Il rassemble le nez et la contremarche polymère de 10 cm, avec arrête striée antidérapante, pour une résistance accrue à la déformation. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.

LE CONSEIL PROOPLE :

Dans le cas d’escalier avec des marches à clairevoie, fragiles ou détériorées, nous recommandons le nez de marche combo pour installer facilement et durablement la contremarche.