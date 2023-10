Bande TBSafe prédécoupées

Résistance à la glissance

Test SRT selon la norme EN 13036-4 : 0,91 sur sol sec, 0,55 sur sol humide.

Résistance feu et fumée

Test de réaction au feu selon la norme NF EN 13051-1 + A1 : 2013 classement M3 sur support tôle acier.

Test d’opacité et de toxicité des fumées selon les normes NF F16-101 et 102 : classement F2.

Autres résistances : aux UV, aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l’eau salée, à l’abrasion et aux chocs.