Bordures résine

Antidérapante et non gélive, la bordure résine droite contribue à l’embellissement et à la sécurité des aménagements urbains ou décoratifs des particuliers (ronds-points, passages surélevés, îlots refuges, allées, ...). Elle s’intègre parfaitement grâce à son rendu visuel imitant de façon très réaliste le style des bordures classiques.

Par un procédé industriel unique, le mixage de granulats minéraux dans la résine est parfaitement homogène sur toute l’épaisseur de la bordure, garantissant la régularité de ses dimensions et de ses formes.