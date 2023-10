Rouleaux TBSafe

Antidérapant souple et conformable. Le TBsafe Proople est un complexe élastomère de polyuréthane très souple à grains moyen et à haute performance antidérapante. Utiliser depuis plus de 40 ans par les professionnels du nautisme en France et en Europe.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Il est facilement découpage avec des ciseaux ou un cutter. Le rouleau étant adhésivé il permet aujourd’hui de sécurité facilement l’ensemble de vos surfaces glissante comme les ponts de bateaux, les descentes de cockpit ou même votre salle de bain.

LE CONSEIL PROOPLE :

Adhère parfaitement sur toute les surfaces lisse, propre, dégraissée et sèche. Antidérapant fin et souple sur adhésif tramé sécurisation de milieux à risque, humides et glissants.