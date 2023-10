Contremarche alu polymère

ALU HAUTE QUALITÉ ET BANDE ADHÉSIVE SOUPLE.

Insensible aux UV, aux intempéries et très résistante aux chocs, elle s’adapte pleinement aux contremarches intérieures et extérieures.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Le profilé pour contremarche en aluminium polymère PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Très résistant aux chocs et à l’usure, il peut être appliqué durablement sur toutes contremarches, même à claire-voie, en intérieur comme en extérieur. Il est recommandé en ERP de catégorie 1 et sur voirie. Sa surface contrastée de 100 mm masque les vis en extérieur.

LE CONSEIL PROOPLE :

Dans le cas d’une pose sur un escalier à claire-voie, nous recommandons d’ajouter des renforts pour améliorer la résistance aux chocs.