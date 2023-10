NEZ DE MARCHE CORNIÈRE ALU STRIÉ.

Les nez de marche cornières aluminium strié PROOPLE sont très résistant au trafic intense, ils sont recommandés sur tous supports de marches en ERP. Leur forme en L et leur arrête également strié renforcent leur résistance à la déformation et leur pouvoir antidérapant.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

La surface antidérapante se compose de stries à pointes arrondies non coupantes. Son alliage en aluminium anodisé est très résistant à la dilatation et aux écarts de température. Rapides et faciles à poser, ils permettent d'équiper vos escaliers à moindre coût.