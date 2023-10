Antidérapant et non gélif, le pavé résine rustique contribue à l’embellissement et à la sécurité des aménagements urbains et décoratifs des particuliers (parkings, ronds-points, zones 30, passages piétons, îlots-refuges, trottoirs, allées...).

Il s’intègre parfaitement grâce à un rendu visuel imitant avec réalisme l’aspect des pavés modernes.

Par un procédé industriel unique, le mixage de granulats minéraux dans la résine est parfaitement homogène sur toute l’épaisseur du pavé, garantissant la régularité de ses dimensions et formes.