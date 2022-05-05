Dalle podotactile et bande de guidage

Gagnez du temps de pose et supprimez les déchets toxiques avec nos adhésifs garantis. La dalle podotactile et la bande de guidage adhésive sont disponibles en 2 versions : avec adhésif fins pour sols intérieur ou avec adhésif épais pour les sols granuleux et/ou extérieur.

Les premières dalle et bande résine intérieur/extérieur insensible aux UV respectant l’ensemble des normes de la voirie et du bâtiment. Hautement antidérapante.

Dalle podotactile :

Norme NF P98-351

Test fumée : F2 selon NF EN16-101

Test feu : Cfl-s1 selon NF EN13501-1

Test SRT résistance à la glissance de la semelle +0,70

Test AFPV résistance à la glissance du plot > 0,45

Bande de guidage :