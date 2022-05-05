Dalle podotactile et bande de guidage
Gagnez du temps de pose et supprimez les déchets toxiques avec nos adhésifs garantis. La dalle podotactile et la bande de guidage adhésive sont disponibles en 2 versions : avec adhésif fins pour sols intérieur ou avec adhésif épais pour les sols granuleux et/ou extérieur.
Les premières dalle et bande résine intérieur/extérieur insensible aux UV respectant l’ensemble des normes de la voirie et du bâtiment. Hautement antidérapante.
Dalle podotactile :
- Norme NF P98-351
- Test fumée : F2 selon NF EN16-101
- Test feu : Cfl-s1 selon NF EN13501-1
- Test SRT résistance à la glissance de la semelle +0,70
- Test AFPV résistance à la glissance du plot > 0,45
Bande de guidage :
- Norme NF P98-352
- Test fumée : F2 selon NF EN16-101
- Test feu : Cfl-s1 selon NF EN13501-1
- Test SRT résistance à la glissance +0,70
Fiche technique
Labels et certifications
- AFNOR
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Bande de guidage universelle
LA BANDE DE GUIDAGE INCASSABLE POUR SOLS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS. Résistante à la glissance et aux UV, elle s’adapte aux sols extérieurs et intérieurs...
Dalle podotactile universelle
LA DALLE INCASSABLE POUR SOLS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS. La première dalle résine intérieur/extérieur insensible aux UV respectant l’ensemble des normes...
Nez de marche cornière alu polymère
PROFILÉ EN L AU DESIGN EXCLUSIF, ANTIDÉRAPANT RENOUVELABLE. Très résistant au trafic intense et à la glissance, il permet l’équipement des marches sans...
Clou podotactile inox
CLOU INOXYDABLE, LE PLUS RÉSISTANT ET LE PLUS DURABLE. Ultra-résistant et traité anti-corrosion, il supporte un trafic intense en intérieur comme en extérieur. AVANTAGES...
Nez de marche plat alu polymère
NEZ DE MARCHE PLAT ALU POLYMÈRE. Les nez de marche plats en aluminium 6060, anodisés 20 microns, intègrent une bande polymère antidérapante adhésive TBSAFE....
Profile de guidage alu polymère
PROFILE DE GUIDAGE ULTRA RIGIDE, BANDE HAUTEMENT ANTIDÉRAPANTE RENOUVELABLE. Très résistant à la glissance par sa bande intégrée antidérapante, il convient...
Nez de marche cornière alu minéral
PROFILÉ EN L À FINITION MINÉRALE, IDÉAL EN EXTÉRIEUR. Insensible aux UV, au gel et hautement antidérapant, il permet l’équipement des marches sans...
Profile de guidage alu minéral
PROFILÉ DE GUIDAGE ALUMINIUM MINÉRAL. Le profilé de guidage aluminium 6060 et minéral Proople insensible aux UV et aux intempéries. il est très résistant...
Antidérapant TBSafe 10
Antidérapant fin et souple sur adhésif tramé sécurisation de milieux à risque, humides et glissants. AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT : Lorsque les conditions...
Antidérapant TBSafe 16
Antidérapant fin et souple sur adhésif tramé sécurisation de milieux à risque, humides et glissants. AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT : Lorsque les conditions...