ConnexionS'abonner
Fermer

Dalle podotactile et bande de guidage

Partager le produit
Proople

Gagnez du temps de pose et supprimez les déchets toxiques avec nos adhésifs garantis. La dalle podotactile et la bande de guidage adhésive sont disponibles en 2 versions : avec adhésif fins pour sols intérieur ou avec adhésif épais pour les sols granuleux et/ou extérieur.

Les premières dalle et bande résine intérieur/extérieur insensible aux UV respectant l’ensemble des normes de la voirie et du bâtiment. Hautement antidérapante.

Dalle podotactile :

  • Norme NF P98-351
  • Test fumée : F2 selon NF EN16-101
  • Test feu : Cfl-s1 selon NF EN13501-1
  • Test SRT résistance à la glissance de la semelle +0,70
  • Test AFPV résistance à la glissance du plot > 0,45

Bande de guidage :

  • Norme NF P98-352
  • Test fumée : F2 selon NF EN16-101
  • Test feu : Cfl-s1 selon NF EN13501-1
  • Test SRT résistance à la glissance +0,70

Fiche technique

Labels et certifications

  • AFNOR

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Proople - Batiweb

Forts d’un savoir-faire unique depuis plus de 40 ans, nous souhaitons devenir le leader en Europe...

1 rue du Coteau Moreau
49290 CHALONNES SUR LOIRE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.